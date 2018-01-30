Дубов находится в лидирующей группе после 8 туров на шахматном турнире в Гибралтаре

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Российский шахматист Даниил Дубов догнал лидирующую группу после восьми туров на турнире в Гибралтаре.

Дубов во вторник белыми фигурами нанес поражение соотечественнику Михаилу Антипову. Встреча завершилась после 41-го хода.

Другой представитель России Никита Витюгов белыми нанес поражение венгру Беньямину Гледуре, а Сергей Григорьянц нанес поражение Валентину Драгневу из Австрии. Вничью свели свои партии Андрей Есипенко (с представляющим США Варужаном Акобяном), Григорий Опарин (с армянином Левоном Ароняном), Павел Трегубов (с чехом Давидом Наваррой) и Владимир Епишин (с хорватом Иваном Саричем).

После восьми туров по 6,5 балла набрали Дубов, Хикару Накамура (США), Максим Вашье-Лаграв (Франция) и Рихард Раппорт (Венгрия). Далее следует группа из девяти шахматистов, в активе которых на полбалла меньше. В эту группу входит Опарин и Витюгов, а Антипов, Григорьянц, Есипенко, Трегубов и Епишин набрали по 5,5 балла.

Турнир в Гибралтаре завершится 1 февраля.