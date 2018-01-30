Единственный россиянин в Северной Корее проголосует на выборах президента РФ

Единственный гражданин РФ, живущий на постоянной основе в КНДР, проголосует на выборах президента России в марте 2018 года.

Об этом сообщило российское посольство в Северной Корее на своей официальной странице в Facebook.18 марта для Владимира Ли откроют избирательный участок при дипмиссии РФ в КНДР. Перед этим гражданин проведет несколько недель в России.

Выборы президента Российской Федерации пройдут 18 марта 2018 года. Действующий глава государства Владимир Путин баллотируется в качестве самовыдвиженца. Его избирательный штаб собрал более 1,6 млн подписей в поддержку кандидата.