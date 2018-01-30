Экс-футболист "Барселоны" и "Анжи" Это'о покинул "Антальяспор"

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Бывший нападающий "Барселоны" и махачкалинского "Анжи" Самюэль Это'о покинул футбольный клуб "Антальяспор", сообщается на официальном сайте турецкой команды.

Как отмечается в сообщении, контракт с 36-летним камерунским форвардом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Это'о перешел в "Антальяспор" летом 2015 года. В составе турецкого клуба камерунец в 77 матчах во всех турнирах забил 44 гола. Ранее футболист выступал за итальянскую "Сампдорию", английские "Эвертон" и "Челси", мадридский "Реал", "Барселону", "Мальорку", миланский "Интер", цвета "Анжи" защищал в 2011-2013 годах. Это'о, который выигрывал Лигу чемпионов в составе "Барселоны" и "Интера", является лучшим бомбардиром в истории сборной Камеруна (56 голов).