Оккупированные территории нужно отвоевывать, однако, это возможно только если Россия прекратит финансирование боевиков «ЛДНР».

Доброволец «Азова» Евгений Чуднецов, проведший в заложниках у боевиков «ДНР» почти три года сообщил: «Мне ближе вариант отвоевать оккупированные территории, но он возможен только при условии, что Россия прекратит спонсировать сепаров. Если Кремль прекратит снабжать боевиков „ДНР“ и „ЛНР“ оружием и боеприпасами, война закончится за неделю».

Также, он подчеркнул, что если отвоевывать территории, соотношение потерь будет минимум один к трем. Чуднецов добавил: «А в условиях городских боев это соотношение вырастает до один к пяти».