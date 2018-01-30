Это РФ: в Харькове детям преподавали сепаратизм

По предварительным достоверным сведениям на данный момент издания, на странице «Dada Space» возникла публикация с извинениями.

В Харькове в личном детском саду Dada SPACE детям на занятиях представили карту государства Украины без аннексированного Крыма, в итоге вспыхнул шумный скандал. И всё было бы превосходно, однако Украина на карте почему-то без Крыма.

В глобальной сети этим возмутилась некая «патриотка» Виктория Борзова, она выложила фото на собственной станице и написала, что «преступники» быстро отключили комментарии, «во избежание политических дебатов». «Коммeнтари неудобные под постом, конечно, быстренько потeрли, и возможность объяснять ограничили», — возмутилась жительница Харькова.

По их словам, карта «отображает ситуацию в режиме реального времени». «Ежели завтра ситуация поменяется, мы распечатаем новейшую карту и продемонстрируем ее детям».

Информацию о таком учебном материале волонтер распространила в воскресенье, 28 января. Украина и международное сообщество отказываются признавать полуостров русской территорией и считают его «временно оккупированным».

«Конечно же Крым — часть Украины и навсегда таким останется». Но свое письмо они начали с «уважаемые авторы враждебных и оскорбительных отзывов». «Проведена беседа, виновные наказаны», — сообщили в детсаду. Кроме того, сотрудники садика попросили «с осмыслением отнестись к этому ужасному недоразумению» и «не транслировать агрессию на детское пространство». Аккаунт в Инстаграм как и раньше существует, но оттуда удалены все посты, связанные со скандалом.