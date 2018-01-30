ФАС допустила ужесточение правил интернет-торговли в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ может ужесточить требования и наказание торговых платформ в интернете за использование ценовых алгоритмов, распространенных в онлайн-ритейле. Как стало известно «Коммерсанту», в настоящее время разрабатываются поправки к закону «О регулировании конкуренции» и КоАП.

Начальник правового управления ФАС Артем Молчанов подтвердил изданию, что работа над законопроектом идет. В частности, может быть введено понятие «сетевого эффекта», подразумевающего получение экономических преимуществ от количества пользователей торговой платформы. Если платформа компании занимает меньше 35% товарного рынка, этот момент может стать основанием для признания ее положения доминирующим.

Помимо этого ФАС намеревается усилить ответственность компаний, использующих «ценовой алгоритм», ПО для мониторинга, расчета, установления цен и контроля за ними.

По информации «Коммерсанта», ФАС хочет расширить свои полномочия и наделить ведомство правом требовать в суде запрещения оборота товаров компании, не исполняющей предписания.

Опрошенные участники рынка сообщили изданию, что считают предложения ФАС избыточными.