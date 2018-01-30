Гиркин отреагировал на решение суда о компенсации близким жертв МН-17

Напомним, сегодня американский суд постановил, что ответственность за уничтожение лайнера ЗРК «Бук» несет «российский офицер» Игорь Гиркин (Стрелков). При этом суд установил суммарную компенсацию родственникам жертв трагедии в размере 400 млн долл — по 20 млн долл каждому.

В свою очередь экс-командир боевиков «ДНР» Игорь Гиркин на своей странице в соцсети написал: «Вот теперь я могу в следующую тысячу лет совершенно не беспокоиться за свою жизнь — умереть до того, как меня заставят заработать и выплатить родственникам точно не мной сбитого «Боинга» то ли 400, то ли все 500 миллионов долларов (полмиллиарда, на всякий случай!) — мне эти мутанты (поскольку только мутанты оценивают жизни родственников в деньгах) не позволят.

А вообще — приятственно ощущать себя «полумиллиардером», да… Ведь задолжать кому-то полмиллиарда — почти тоже самое, что иметь его…»

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