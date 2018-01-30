Глава МИД Украины и глава ОБСЕ завтра посетят Донбасс

Глава МИД Италии и действующий глава ОБСЕ Анджелино Альфано завтра посетят Донбасс.

Глава украинского МИД Павел Климкин сообщил: «Завтра мы едем вместе с Анджелино на Донбасс, чтобы он почувствовал это лично и посмотрел на ситуацию там своими глазами».

Он сообщил главе ОБСЕ о гуманитарной ситуации на оккупированных территориях Донбасса и об обстрелах боевиков из тяжелого вооружения. Климкин отметил: «Мы говорили о том, как увеличить человеческий и технический потенциал миссии. Она сегодня не может выполнять свой мандат на оккупированной территории, не имеет доступа к отдельным районам и местам. Напомню, что мандат СММ — это вся территория Украины. Это означает и оккупированный Донбасс и Крым… Создается нечеловеческая ситуация, когда из всех заявок на ремонт электросетей, водоснабжения согласована только одна. А их было несколько десятков. Это сознательное скатывание ситуации к гуманитарной катастрофе».

Кроме того, министры обсудили вопрос освобождения заложников.