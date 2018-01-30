Главгосэкспертиза согласовала строительство метро до станции «Стрелка» в Нижнем Новгороде

Работники Главгосэкспертизы, изучив материалы улучшенного проекта возведения нижегородского метро, пришли к положительному заключению и согласовали документ. Об этом передает pr-служба ведомства.

«Проектная документация и результаты инженерных изысканий соответствуют условиям технических регламентов и другим установленным условиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки». Позитивные заключения Главное управление национальной вневедомственной экспертизы при Госстрое Российской Федерации выдало по результатам качественной проверки соотношения проекта условиям техрегламентов, а еще правдоподобности сметы. В итоге были выданы позитивные заключения.

— Сормовско-Мещерская линия — это единственная в Российской Федерации линия с левосторонним движением, — проинформировали в пресс-центре Главгосэкспертизы РФ. Место размещения свежей станции определено с учетом расположения стадиона «Нижний Новгород» и многообещающей застройки в заречной части города.

На втором этапе работ линия будет продлена от «Стрелки» до станции «Волга». Идет речь об участке между станциями «Московская» и «Стрелка». Станция будет иметь два подземных вестибюля, примыкающих к подземным пешеходным переходам. По предварительным подсчетам, станция будет обслуживать 104,5 тыс человек в сутки и около 30,5 млн человек в год.

Чемпионат мира по футболу пройдет в РФ с 14 июня по 15 июля этого года, матчи примут 11 городов. Общая длина веточки составит приблизительно 4,55 километра.