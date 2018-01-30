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» » Глеб Никитин открыл новое здание средней школы на 900 мест в Павлове

Глеб Никитин открыл новое здание средней школы на 900 мест в Павлове


Добавлено: 30 янв 2018 в 20:10, Категория: Политика
Глеб Никитин открыл новое здание средней школы на 900 мест в Павлове

В Павлове Нижегородской области откроется новое строение школы на 900 мест. «Всего в регионе до 2025 будут построены больше ста новых школ и дополнительных корпусов», — сообщил Глеб Никитин.

Глеб Никитин принял участие в первом круглом столе совета новоиспеченной школы и побеседовал с ребятами об образовании, карьере и собственных любимых предметах — истории и математике. Воспитанники разузнали руководителя региона, какие советы он может дать выпускникам.

Глеб Никитин с рабочим визитом посетит Павловский район.

В церемонии открытия школы примет участие руководитель Нижегородской области Глеб Никитин, который посетит Павловский район в процессе рабочего визита. Мне рассказали, что раньше до этого они учились в две, а время от времени и в три смены.

В рамках реализации госпрограммы на протяжении 10 лет в регионе будет создан 101 объект образования.

Ее строительство было начато в 2016 г. Бюджет программы составляет практически 31 млрд руб.



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Добавлено: 30 янв 2018 в 20:10, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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