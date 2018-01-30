Глеб Никитин открыл новое здание средней школы на 900 мест в Павлове

В Павлове Нижегородской области откроется новое строение школы на 900 мест. «Всего в регионе до 2025 будут построены больше ста новых школ и дополнительных корпусов», — сообщил Глеб Никитин.

Глеб Никитин принял участие в первом круглом столе совета новоиспеченной школы и побеседовал с ребятами об образовании, карьере и собственных любимых предметах — истории и математике. Воспитанники разузнали руководителя региона, какие советы он может дать выпускникам.

Глеб Никитин с рабочим визитом посетит Павловский район.

В церемонии открытия школы примет участие руководитель Нижегородской области Глеб Никитин, который посетит Павловский район в процессе рабочего визита. Мне рассказали, что раньше до этого они учились в две, а время от времени и в три смены.

В рамках реализации госпрограммы на протяжении 10 лет в регионе будет создан 101 объект образования.

Ее строительство было начато в 2016 г. Бюджет программы составляет практически 31 млрд руб.