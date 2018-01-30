Госдеп не увидел необходимости в новых санкциях против ВПК Российской Федерации

Введение санкций может быть начато, начиная с понедельника, 29 января, в рамках раздела 231 закона «О сопротивлении противникам Америки посредством санкций» за большие сделки с российскими учреждениями военно-промышленного комплекса и разведслужбами. Основанием для попадания под новые санкции могут стать «значительные транзакции» с учреждениями русского ОПК, сообщает слова американского дипломата ТАСС.

Госдеп США заявляет, что новые личные санкции в отношении русских жителей вводиться не будут.

Принятые против русской оборонки законодательные меры уже привели к срыву сделок на миллиарды долларов, сообщили в Госдепе США.

Соответственно, ежели закон уже работает, «санкции в отношении определенных компаний либо отдельных лиц не понадобятся», разъяснила позицию администрации Нойерт. Уполномоченный внешнеполитического ведомства уточнил, что если такие санкции будут внесены, то они будут в большей степени касаться нероссийских компаний и лиц. «Когда и ежели будут санкции, о которых можно объявить, мы сделаем это», — сообщила она.

Основным объектом новых санкций, ежели они будут внесены, станут заграничные компании, которые решаться на проведение «существенных сделок» с российскими компаниями, которые уже находятся в санкционном списке.

Госдепартамент и американский министр финансов «напрямую взаимодействуют с профильными комитетами Конгресса для реализации закона».

CAATSA был подписан летом 2014-го года президентом США Дональдом Трампом и предусматривает ужесточение санкций в отношении РФ, Ирана и КНДР.

При этом Клинцевич подчеркнул, что «абсолютно ясно, что жители Америки окончательно перешли на мировую конфронтацию с Россией по всем направлениям — будь то политика, отношения с определенными странами, спорт, все что угодно».