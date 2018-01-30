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» » Инженерные подразделения Тейковского ракетного соединения отработали разминирование маршрутов движения колонны ПГРК «Ярс»

Инженерные подразделения Тейковского ракетного соединения отработали разминирование маршрутов движения колонны ПГРК «Ярс»


Добавлено: 30 янв 2018 в 23:37, Категория: Общество
Инженерные подразделения Тейковского ракетного соединения отработали разминирование маршрутов движения колонны ПГРК «Ярс»

В ходе учения РВСН, проходящего в Ивановской области, инженерные подразделения Тейковского ракетного соединения обнаружили и разминировали учебные мины на маршрутах движения колонны ПГРК «Ярс».

Минирование дорог осуществлялось с использованием средств дистанционного действия группами обозначения, имитирующими диверсионно-разведывательные группы противника.

На подступах к полевым позициям была обнаружена условная диверсионно-разведывательная группа. По решению командира дивизии для её локализации, а также дальнейшего прикрытия диверсионно-опасных направлений необходимо было использовать подвижный отряд заграждения соединения с применением УМЗ (универсальных минных заградителей).

Специалисты провели ускоренное минирование местности противопехотными минами, создав минное поле протяжённостью около 1500 метров.

Кроме этого, в позиционных районах проводятся мероприятия по дополнительной маскировке мест расположения частей и подразделений.



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Добавлено: 30 янв 2018 в 23:37, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: mil.ru

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