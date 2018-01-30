Кабмин проиндексировал пособия для инвалидов и граждан с детьми

Правительство России повысило на 2,5 процента размеры пособий для инвалидов, граждан с детьми, а также других категорий граждан. Постановление опубликовано на сайте кабмина.

Отмечается, что переиндексация пособий начнется с 1 февраля. Повышение коснется выплат, которые полагаются инвалидам, гражданам с детьми, Героям Советского Союза, Героям России, полным кавалерам ордена Славы, ветеранам.

Также будут проиндексированы выплаты, положенные в связи с погребением, страхованием от несчастных случаев на производстве, а также ряд других пособий.