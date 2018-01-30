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Карелия вошла в топ-10 регионов для путешествий на Масленицу


Добавлено: 30 янв 2018 в 10:52, Категория: Политика
Карелия вошла в топ-10 регионов для путешествий на Масленицу

Профессионалы аналитического агентства «ТурСтат» рассмотрели турпоток граждан России во время празднования окончания зимы.

Рейтинг составлен аналитическим агентством ТурСтат по имеющимся последним данным анализа посещений туристами русских регионов на праздник Масленицы.

По предварительным последним сведениям «ТурСтата», Масленицу в Петрозаводске каждый год посещают не менее 10 тыс. человек.

Отметим, в минувшем году Масленицу в Пскове посетили 40 тыс. человек.

В топ-10 регионов, кроме нашего региона, вошли Ярославская, Московская, Владимирская, Нижегородская, Вологодская, Псковская, Костромская, Новгородская области и Республика Карелия. В 2018 году она пройдет 17 февраля 2018 года на «Сибирском подворье» в селе Новотырышкино.



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Добавлено: 30 янв 2018 в 10:52, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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