Климкин: Верхушка России оказалась в одной компании с КНДР

Деловая и политическая верхушка России «оказалась в одной компании» с Северной Кореей. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал глава МИД Павел Климкин.

«Новый список США означает, что Россия продолжает нарушать фундаментальные принципы международного права и пытается системно подрывать функционирование демократических институтов в цивилизованном мире. Все, кто в этих списках, а не только «абстрактная» Россия, несут личную и коллективную ответственность за действия России и принятые решения. Вот так политическая и бизнес верхушка России оказалась в одной компании с Северной Кореей», — сказано в публикации.

Новий список США означає, що Росія продовжує порушувати фундаментальні принципи міжнародного права і намагається системно підривати функціонування демократичних інституцій в цивілізованому світі 1/2

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 30 января 2018 г.

Всі, хто є в цих списках, а не лише «абстрактна» Росія, несуть особисту та колективну відповідальність за дії Росії та прийняті рішення. Ось так політико-бізнесова верхівка Росії опинилася в одній компанії з Північною Корею 2/2

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 30 января 2018 г.

Ранее Климкин заявил, что «кремлевский доклад» должен изменить позицию РФ по миротворцам.

Фото: topwar.ru