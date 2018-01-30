Климкин: встреча «нормандской четверки» может состояться 16 февраля

Следующая встреча глав МИД стран «нормандской четверки» (Украина, Франция, Германия, Россия) может состояться 16 февраля 2018 года.

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил: «Зигмар Габриэль предложил провести следующее министерское заседание в нормандском формате 16-го во время Мюнхенской конференции по безопасности. Во время этой встречи, если Россия на нее согласится, буду концентрироваться на вопросах безопасности, освобождении заложников и политических заключенных и доведении до России, что не существует никакой альтернативы реальной миротворческой миссии на Донбассе».