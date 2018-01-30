Кольцо с рубином - 20 серия (30.01.2018)

Добавлено: 30 янв 2018 в 11:59 ,

Новый сериал-фильм Обручка з рубіном 20 серия 30 января. Светлые номера и особый ресторан: в Буковеле создали отель из снега и льда. В новом отеле можно не только фотографироваться, а и жить среди льда. Но туристы к такому сервису оказались морально не готовы. Но выстраиваются в очередь, чтобы по крайней мере увидеть такое творение человеческих рук. История двух сестер Ани и Яны, привычную жизнь которых в одно мгновение трагически перечеркивает автомобильная авария. Девушки направлялись в Киев: Аня ехала на репетицию собственной свадьбы, а Яна спешила на кастинг телешоу. После автокатастрофы обе девушки выжили, но впали в кому. Из-за серьезных повреждений ни врачи, ни родственники не смогли опознать, кто из сестер Яна, а кто Аня.





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