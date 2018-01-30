«Кремлевский доклад» США: 210 российских чиновников и олигархов получили «черную метку»

Политика – последние новости сегодня, 30 января. В Соединенных Штатах опубликован так называемый кремлевский доклад — список лиц, которых в Вашингтоне считают приближенными к российскому руководству и в отношении которых впоследствии могут быть применены новые санкционные меры Вашингтона. Документ был составлен финансовым ведомством США.

Работа над документом завершена, и он уже представлен Конгрессу. Как стало известно, в «кремлевский список» занесены 210 персон, из них 114 – крупные российские чиновники и руководители государственных компаний, 96 – олигархи, состояние которых превышает 1 миллиард долларов.

«Кремлевский список» будет рассмотрен в парламенте Соединенных Штатов. В Конгрессе отметили, что данный список не является санкционным.

Полный перечень персон, включенных в «кремлевский список» США, опубликовала интернет-газета Znak.com.

В перечень включены все представители правительства РФ, включая главу кабмина Дмитрия Медведева, главу дипведомства Сергея Лаврова, отмечается в релизе Минфина США.

В «кремлевском списке» также значатся вице-премьер Игорь Шувалов, вице-премьеры Сергей Приходько, Александр Хлопонин, Виталий Мутко, Аркадий Дворкович, Ольга Голодец, Дмитрий Козак, Дмитрий Рогозин.