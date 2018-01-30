Крика больше, чем эффекта: сенатор Климов оценил «кремлевский доклад» США

Минфин США внес в Конгресс расширенный список, куда включил 210 человек — российских министров, высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов.

США нарочно нагнетают обстановку в преддверии президентских выборов в России. Обнародованный американским Минфином «кремлевский доклад» — это по сути грубое вмешательство во внутренние дела России. Такое мнение ИА «Политика сегодня» высказал сенатор, глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

Накануне Минфин США обнародовал незасекреченную часть «кремлевского доклада», в который внес 210 фамилий высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов. Так, в нем оказались: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава президентской администрации Андрей Вайно, помощник главы государства Владислав Сурков, все члены правительства РФ, включая премьера Дмитрия Медведева, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин, мэр Москвы Сергей Собянин. В списке бизнесменов — главы крупных компаний, в том числе: руководители «Роснефти» и «Газпрома» Игорь Сечин и Алексей Миллер, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, гендиректор РЖД Олег Белозеров, глава Сбербанка Герман Греф и другие.

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в комментарии ИА «Политика сегодня» пояснил, что на внесенных в список санкции не распространяются. Но документ является основанием для введения ограничительных мер. «Кремлевский доклад» — это механизм, инструмент для давления на Россию, отметил эксперт.

По мнению политолога, в засекреченной части доклада могут быть фамилии людей, которые, по мнению Вашингтона, являются непубличными политическими игроками, в частности, различные лоббисты.

«Вашингтон не хочет, чтобы информация о том, что он знает, стала общеупотребимой. Хочет, чтобы уровень его информированности оставался за скобками официальной части доклада», — пояснил Брутер.

Политолог уверен, что сиюминутная реакция со стороны России на доклад не нужна, поскольку речь не о сиюминутном конфликте.

Российский сенатор Андрей Климов считает, что чем меньше в России будут «демонизировать потуги» американцев, тем лучше.

«Крика вокруг списка больше, чем он того заслуживает. Ничего нового, по сравнению с тем, что декларировалось до этого, нет и быть не могло. Мне это все напоминает мыльную оперу. Эффективность от этих мер близка к нулю», — заявил Климов.

Он подчеркнул, что такие действия США противоречат уставу ООН и являются грубым вмешательством во внутренние дела РФ перед президентскими выборами.

«Мое личное мнение: США специально нагнетают обстановку в РФ накануне выборов. Все делается нарочно. В этом же котле — олимпийские санкции. Цель одна — возбудить умы в предвыборный период. Вестись на это я не хочу и никому не рекомендую», — сказал член Совета Федерации.

Сенатор уверен: отвечать России следует только в случае реальных практических ограничений.

«Мы не собираемся бороться с Западом вообще. Мы адресно всегда отвечаем, все наши меры носят сугубо ответный характер. Но я считаю, что не о всех мерах нужно говорить публично, тогда они более действенны», — отметил Андрей Климов.

При этом он уверен, что со стороны США это не последние подобные шаги.