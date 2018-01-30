Медведев считает «кремлевский список» США не опасным для РФ

«Кремлевский доклад» США не несет никакой опасности для его фигурантов, до момента введения санкций.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил: «Какое значение этого списка? Ну, я бы сказал, что значение этого списка — зеро, оно стремится к нулю. Почему? Потому что, если бы мы представили себе обратную ситуацию, вот мы, допустим, взяли и подготовили список, в который включили администрацию президента Трампа целиком, Палату представителей, Сенат, Верховный суд, офис генерального прокурора. Что произойдет после этого в Америке? Ничего. То же самое произойдет и в нашей стране — то есть ничего не произойдет».

Кроме того, премьер — министр РФ отметил, что если США введут санкции против лиц, указанных в списке, то Россия адекватно ответит американцам: «Публикация подобных списков отравляет наши отношения и, очевидно, что в нашей стране будет больше людей, которые будут не любить Америку, а в Америке будут укрепляться антироссийские настроения. Очевидно, что и то, и другое, в конечном счете, уводит нас от конструктивного диалога. И антиамериканские отношения в нашей стране, и антироссийские настроения в Соединенных Штатах Америки. Вот такие списки, они, к сожалению, эти тенденции закрепляют».