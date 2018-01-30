Мужское - женское - Письма до востребования (30.01.2018)

Добавлено: 30 янв 2018 в 11:59 ,

Мужское – женское. Письма до востребования последний выпуск 30 января. Найдутся ли родные? 77-летняя Екатерина Алексеевна Вильницкая из Чимкента после развала Союза потеряла связь со своей старшей сестрой Анной, которая осталась в России. По редким письмам она узнала, что у единственной дочери Анны есть два сына и внук Ярослав. Екатерина Алексеевна мечтает встретиться с родственниками из России и познакомить их со своим сыном и внуками. Проект, который с помощью экспертов и зрителей постарается помочь мужчинам и женщинам разобраться в их отношениях и преодолеть житейские проблемы. Ведущие — Александр Гордон и Юлия Барановская.





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