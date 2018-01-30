На Донетчине задержали российского наемника, захватывавшего Славянск

На Донетчине задержан россиянин, принимавший участие в захвате Славянска.

Правоохранители отметили: «Почти четыре года назад 43-летний мужчина присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Впоследствии он вместе с боевиками выехал в Донецк. По возвращении в Славянск против него открыли уголовное производство».

Гражданин России рассказал, что с 2010 года периодически ездил в Украину и некоторое время проживал вместе с жительницей Славянска, а «когда вот эта случилась заварушка» в 2014 году, ему предложили вступить в «ДНР». Также, он добавил: «Стоял на дороге, проверял документы». По его словам, главари были «настоящими бандитами» и за любой проступок ему угрожали физической расправой.

По его словам, когда боевики уходили из Славянска, он вместе с ними прибыл в Донецк, где провел около полутора-двух недель в военном лагере, расположенном на территории шахты, после чего самовольно покинул его.