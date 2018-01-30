На Харьковщине начались сборы резервистов ВСУ

В Сухопутных войсках ВСУ начались сборы резервистов на базе одной из воинских частей в Харьковской области.

Пресс-служба Минобороны сообщает: «К учебным сборам привлечено более 700 военнообязанных, в том числе почти 30 офицеров запаса».

Известно, что учебные сборы резервистов проводятся для проверки готовности воинских частей в случае необходимости доукомплектовать боевые подразделения военнообязанными из состава оперативного резерва первой очереди. Кроме того, резервисты во время ученый восстанавливают практические навыки по их военно-учетным специальностям. Часть из них изъявляют желание пройти службу по контракту.

В Минобороны отметили: «За 2017 год во время проведения учебных сборов с резервистов ряды военнослужащих военной службы по контракту пополнили более 300 человек».

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