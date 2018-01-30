На Ивано-Франкощине башенный кран раздавил грузовик с рабочими

Под Ивано-Франковском в селе Хриплин сильный порыв ветра опрокинул башенный кран, который упал на грузовик, перевозивший людей.

В момент падения крана в кабине и пассажирской будке, установленной на грузовик, находились девять человек. При этом двое из них погибли на месте происшествия. Пресс-секретарь управления патрульной полиции Ивано-Франковская Николай Гурак сообщил, что ЧП случилось на территории одного из железнодорожных предприятий области. В то же время, начальник Ивано-Франковской дирекции железнодорожных перевозок Ярослав Лучко заявил, что упавший кран достигал в высоту 50 метров, весил 60 тонн. По предварительным данным, причиной падения крановых конструкций стал сильный порыв ветра.

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