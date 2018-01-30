На Киевщине город Славутич отключили от газа

Из-за задолженности теплоснабжающих предприятий в Киевской области город Славутич отключили от газоснабжения.

В пресс-службе «Киевоблгаза» сообщили: «По состоянию на 30 января 2018 НАК „Нафтогаз Украины“ не выделил для жителей г. Славутич необходимые лимиты природного газа на январь этого года из-за задолженности».

Так, в ПАО «Киевоблгаз» осуществляет распределение газа потребителям, в том числе производителям тепловой энергии, при наличии подтвержденных лимитов природного газа на соответствующий расчетный период. Также, там отметили: «Из-за отсутствия у коммунального предприятия Управление жилищно-коммунального хозяйства г. Славутич подтвержденных НАК „Нафтогаз Украины“ объемов природного газа на январь 2018 года, у ПАО „Киевоблгаз“ нет оснований для дальнейшего распределения объемов природного газа».

Кроме того, в «Киевоблгаз» добавили, что вынуждены прекратить газоснабжение для Славутича, так как дальнейшее использование газораспределительной системы является несанкционированным отбором газа и нарушает действующее законодательство.