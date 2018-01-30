На полигоне в Адыгее танкисты российской военной базы в Абхазии боевой стрельбой из Т-72Б3 поддержали мотострелков в обороне

На удаленном полигоне Майкопский в Адыгее в рамках проверки боевой готовности подразделений военнослужащие российской военной базы в Абхазии выполнили упражнения боевых стрельб из вооружения танков Т-72Б3.

Основной целью мероприятия являлось закрепление навыков танкистов по поддержке и сопровождению мотострелков в обороне и наступлении.

Экипажи Т-72Б3 с места и в движении поразили до 100 появляющихся и движущихся мишеней из танковых пушек, а также около 20 воздушных целей из крупнокалиберных пулеметов «Корд», установленных на технике.

При стрельбе в темное время суток применялись штатные танковые приборы ночного видения с тепловизорами. Максимальная дальность до объектов огня составляла 5 км.

Также в ходе стрельб механики-водители Т-72Б3 совершенствовали навыки по вождению танков по труднопроходимой местности с преодолением различных препятствий, таких как ограниченные проходы в минно-взрывных заграждениях, колейные мосты и овраги.

Всего в огневых мероприятиях на полигоне принимали участие свыше 100 военнослужащих базы, было задействовано до 30 единиц тяжелой боевой техники.