Наталья Могилевская сообщила, что начала писать книгу о себе

В этой книге звезда обещает рассказать о детстве, родителях и о кризисах и падениях, о том, как уезжала навсегда из Украины, отказавшись от имени, карьеры и личной жизни, как познакомилась с йогой, как похудела и в итоге снова вернулась молодой и счастливой на сцену!
Могилевская делится с читателями:
"Я решила написать книгу. Благодаря Вам и Вашим горячим комментариям и многим глубоким и красивым вопросам. Я напишу что-нибудь полезное. Что- нибудь откровенное, что, возможно ответит на Ваши вопросы и сделает нас счастливее. Я люблю жизнь, люблю людей, люблю свои концерты, но так было не всегда... Последние несколько дней я писала без остановки. Скоро..."