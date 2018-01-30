Наталья Могилевская сообщила, что начала писать книгу о себе

В этой книге звезда обещает рассказать о детстве, родителях и о кризисах и падениях, о том, как уезжала навсегда из Украины, отказавшись от имени, карьеры и личной жизни, как познакомилась с йогой, как похудела и в итоге снова вернулась молодой и счастливой на сцену!Могилевская делится с читателями: