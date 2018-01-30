Названа дата начала очередной встречи «нормандской четверки»

Встреча глав МИД стран «нормандской четверки» по Донбассу может состояться уже 16 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.«Конечно, мы работает в рамках «нормандского формата». По предварительной договоренности, глава МИД Германии Зигмар Габриэль предложил провести следующую министерскую встречу в «нормандском формате» 16 февраля во время Мюнхенской конференции по безопасности», — сказал Климкин.Напомним, помимо Германии и Украины, в «нормандскую четверку» входят также Франция и РФ.