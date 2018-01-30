Названы улицы столицы, где в прошлом 2017 в первую очередь эвакуировали машины

Александр Гривняк, генеральный руководитель ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (ГКУ «АМПП»), во время общения с корреспондентами обозначил, что в 2014 году список самых «эвакуируемых» улиц в столице не сильно изменился.

Список улиц, с которых в первую очередь эвакуировали автомобили, был составлен на основании данных, которые были получены от гендиректора ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) Александра Гривняка.

По результатам прошедшего года в этот список попали Пресненская набережная, проспект Мира, Цветной бульвар, Профсоюзная улица. «Поэтому чаще остальных нарушают правила парковки владельцы Хюндай и Киа, потом идут автомобили марок Ниссан, Фольксваген и Toyota».

Списки улиц, откуда более часто эвакуировали автомобили, мы публиковали на протяжении года. Согласно правилам дорожного движения, стоянка запрещена на пешеходных переходах и в 5-ти метрах от них.

Напомним, что эвакуировать автомобиль могут за парковку в неположенном месте, например, на пешеходном переходе, трамвайных путях, железнодорожных переездах, в тоннелях, на остановках для городского автомобильного транспорта.

Решение о транспортировке машины на спецстоянку принимает инспектор ГИБДД либо МАДИ.