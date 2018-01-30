Не менее тысячи обманутых дольщиков получили квартиры на Кубани

Кроме того, был обеспечен ввод в эксплуатацию 54 многоквартирных жилых домов, застройщики которых не менее чем на девять месяцев нарушили срок выполнения обязанностей, информирует pr-служба краевой администрации. Об этом проинформировал руководитель региона Вениамин Кондратьев на совещании коллегии краевой прокуратуры.

«В итоге принятых вместе с органами власти мер жители получили свыше 19 тыс. квартир». За защитой собственных прав в органы прокуратуры в течении прошлого года обратилось не менее 216 тыс. человек, — проинформировал Сергей Табельский, обвинитель Краснодарского края.

«Это — результат. Долевое строительство — тема „горящая“, нам удалось вовремя среагировать». В Краснодарском крае на протяжении предыдущего года были восстановлены права свыше тысячи дольщиков.

Кондратьев добавил, что благодаря усилиям властей, прокуратуры и остальных правоохранительных органов удается давать людям надежду и избегать серьезных всплесков возмущения, хотя люди выходят на одиночные пикеты. Однако главное то, что надежду мы вселили, а сейчас главное — не подвести. Застройщики этих многоэтажек нарушили сроки обязанностей.

— Мы максимально отошли от нарушений правил.