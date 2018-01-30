Оккупированному Луганску отключили воду

Сегодня в оккупированном Луганске не стало холодной водопроводной воды.

Источники в городе сообщают: «Воду продолжали давать раньше по графику в разных районах — это два-три часа в день утром и вечером. Проблемы с ее подачей так и не решили с начала войны, люди делали запасы в тазиках».

Еще один источник уточнил, что в центре города сейчас воды нет.

Пресс-секретарь Луганского энергетического объединения, входящего в холдинг Энергетический стандарт бизнесмена Константина Григоришина, Евгений Наседкин подтвердил информацию об отключении воды в бывшем областном центре.

Он добавил: «Сегодня отключили. Причина — долги Попаснянского водоканала». При этом он уточнил, что долг перед ЛЭО составляет по состоянию на сегодня 170 млн грн с июля 2015 года.

При этом Наседкин не стал прогнозировать сроки возобновления подачи воды в захваченные российскими гибридными войсками районы Луганской области.