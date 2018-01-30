ООН обеспокоена угрозой голода на Украине

На Украине отмечается нехватка продовольствия — по этому показателю она находится в одном ряду со странами Африки. Именно так сказано в докладе, подготовленном для Совбеза ООН продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН вместе с Всемирной продовольственной программой.

Доклад упоминает ситуацию в Украине на фоне таких стран, как Афганистан, Бурунди, Гаити, Гвинея-Бисау, Демократическая Республика Конго, Ирак, Йемен, Либерия, Ливан, Мали, Сирия, Сомали, Судан, ЦАР, Южный Судан, Чад.

Продовольственную безопасность во всех этих государствах (так же, как и в Незалежной) подрывают вооруженные конфликты. При этом дефицит продовольствия усиливается, поэтому важны гуманитарные меры поддержки. Наиболее страдает Йемен. Там около 60% населения недоедают.

По данным гендиректора ФАО Жозе Грациану да Силва, число голодающих в мире снова стало увеличиваться и в 2016 году составило 815 миллионов человек. Это на 38 миллионов больше, чем в 2015-м.

Кроме того, в ООН определили, что Украина заняла первое место в мире по количеству погибших людей в результате взрывов мин. Об этом еще в декабре на пресс-конференции заявил гуманитарный координатор системы ООН в Украине Нил Вокер.

А еще раньше (в сентябре) в ООН сообщили, что Украина заняла 133-е место из 155 стран, попавших в рейтинг счастливых стран мира. При оценке уровня счастья в стране высчитываются макроэкономические показания, такие как уровень ВВП на душу населения, уровень социальной политики, продолжительность жизни, свобода слова, коррупция.

https://eadaily.com/ru/news/2018/01/29/doklad-oon-naselenie-ukrainy-na-poroge-goloda