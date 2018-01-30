Пентагон признал превосходство ядерного арсенала РФ и КНР

Показать меню
Актуально
Восточную пуму признали вымершей - 00:14 Восточную пуму признали вымершей В Китае начнут создавать человекоподобных роботов-солдат - 00:17 В Китае начнут создавать человекоподобных роботов-солдат Тарпищев: теннисистки Макарова/Веснина "сами себя обокрали" на Australian Open - 00:21 Тарпищев: теннисистки Макарова/Веснина Под Киевом многотысячная армия Красной гвардии ведет бой с украинскими - 00:25 Под Киевом многотысячная армия Красной гвардии ведет бой с украинскими студентами (ФОТО, ВИДЕО) Российские вузы начнут подготовку кинезиологов - 00:35 Российские вузы начнут подготовку кинезиологов Россияне нацелены вернуть мировое лидерство на ЧМ по бенди в Хабаровске - 00:35 Россияне нацелены вернуть мировое лидерство на ЧМ по бенди в Хабаровске В Китае дебютировал бюджетный «клон» Land Rover Discovery - 00:42 В Китае дебютировал бюджетный «клон» Land Rover Discovery Бездомный кот спас ребёнка от холода - 00:43 Бездомный кот спас ребёнка от холода Дания потратит еще 2,14 миллиарда долларов на оборону - 00:46 Дания потратит еще 2,14 миллиарда долларов на оборону Теннисный турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy стартует в Санкт-Петербурге - 00:53 Теннисный турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy стартует в Санкт-Петербурге Тарпищев: Надаль уже не догонит Федерера по числу побед на турнирах Большого - 00:53 Тарпищев: Надаль уже не догонит Федерера по числу побед на турнирах Большого шлема Тарпищев: третье поражение в финале турнира Большого шлема не надломит Халеп - 01:04 Тарпищев: третье поражение в финале турнира Большого шлема не надломит Халеп СК возбудил дело об убийстве в Москве - 01:10 СК возбудил дело об убийстве в Москве Пророчества Нострадамуса начинают сбываться, - эксперты - 01:12 Пророчества Нострадамуса начинают сбываться, - эксперты Самое страшное преступление Владимира Путина - 01:14 Самое страшное преступление Владимира Путина "Сампдория" благодаря голу Сапаты обыграла "Рому" в матче чемпионата Италии - 01:17 В Подмосковье более 500 новобранцев 282-го учебного центра войск РХБ защиты - 01:23 В Подмосковье более 500 новобранцев 282-го учебного центра войск РХБ защиты приведены к Военной присяге
» » Пентагон признал превосходство ядерного арсенала РФ и КНР

Пентагон признал превосходство ядерного арсенала РФ и КНР


Добавлено: 30 янв 2018 в 23:29,
Пентагон признал превосходство ядерного арсенала РФ и КНР

Пентагон признал российское и китайское ядерное оружие более эффективным, чем американские аналоги, передает ТАСС.

Агентство цитирует заместителя председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Пола Селву, который назвал американский ядерный арсенал «статичным» по сравнению с оружием РФ и КНР.

«Россия и Китай на протяжении последних нескольких лет занимаются созданием новых типов и видов ядерных вооружений — как средств доставки, так и боезарядов, а мы — нет. Это означает, что возможности российского и китайского ядерных арсеналов в действительности улучшаются на фоне наших», — заявил Селва на встрече с группой журналистов.

США работают над созданием двух новых видов атомных боезарядов морского базирования, в частности, ядерной боеголовки малой мощности для подводных лодок и крылатой ракеты морского базирования. С точки зрения Пентагона такая ракета позволит США обеспечить «нестратегическое региональное присутствие», не нарушая норм международного права.


В Москве задержали двух женщин за сделку купли-продажи младенца


В КПРФ предложили исключить из законодательства термин «образовательные услуги»


Польша может остаться без российского газа, заявил Пушков



Материалы по теме:

Риск войны США с Россией и Китаем растёт, — американская пресса
The Wall Street Journal: У Трампа разрабатывают новое ядерное оружие
В США, скорее всего, одобрят планы создания новых типов ядерных боезарядов
Минобороны Южной Кореи: КНДР повысила мощность ядерных боезарядов
Добавлено: 30 янв 2018 в 23:29, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Заместитель главы ФБР подал в отставку из-за Трампа

Заместитель главы ФБР подал в отставку из-за Трампа

Миддлтон из

Миддлтон из "Милуоки" и Карри из "Голден Стэйт" признаны игроками недели в НБА

Путин подарил Нетаньяху оригинальное письмо Оскара Шиндлера жене

Путин подарил Нетаньяху оригинальное письмо Оскара Шиндлера жене

В России хотят ввести формулу расчета уголовной ответственности

В России хотят ввести формулу расчета уголовной ответственности

Загрузка...



Лента новостей
Климкин: Верхушка России оказалась в одной компании с КНДР - 23:07 Климкин: Верхушка России оказалась в одной компании с КНДРГлавгосэкспертиза согласовала строительство метро до станции «Стрелка» в Нижнем Новгороде - 23:00 Главгосэкспертиза согласовала строительство метро до станции «Стрелка» в Нижнем НовгородеВладимир Путин объявил об опыте Сирии, показавшем оснащенность армии РФ - 23:00 Владимир Путин объявил об опыте Сирии, показавшем оснащенность армии РФПолитик из Калифорнии собирается запретить продажу огнеметов Элона Маска - 22:59 Политик из Калифорнии собирается запретить продажу огнеметов Элона МаскаВ штате Иллинойс маленькую девочку укусил питон - 22:59 В штате Иллинойс маленькую девочку укусил питонВместо «Хэппи Мил» -«Детский набор».В сеть выложили фото донецкого «Донмака» - 22:56 Вместо «Хэппи Мил» -«Детский набор».В сеть выложили фото донецкого «Донмака»Стребков: "Нижний Новгород" контролировали ход матча против "Истанбула ББ" - 22:52 Стребков: "Манчестер Сити" объявил о переходе футболиста Харрисона из "Нью-Йорк Сити" - 22:52 Российский прыгун в высоту Данил Лысенко победил на турнире в Чехии - 22:52 Российский прыгун в высоту Данил Лысенко победил на турнире в ЧехииТренер БК "Нижний Новгород" Лукич недоволен отношением игроков к делу - 22:52 Тренер БК Ценхойзерн выиграл параллельный слалом на этапе КМ в Стокгольме - 22:52 Ценхойзерн выиграл параллельный слалом на этапе КМ в СтокгольмеУченые рассказали, почему нужно мечтать о светлом будущем - 22:49 Ученые рассказали, почему нужно мечтать о светлом будущемНа Киевщине отключили целый город от газа из-за долгов - 22:49 На Киевщине отключили целый город от газа из-за долговЦИК откроет в Сирии участок для голосования на выборах-2018 - 22:42 ЦИК откроет в Сирии участок для голосования на выборах-2018
Последние новости
Лавров жестко высмеял США за «кремлёвский доклад» - 00:04 Лавров жестко высмеял США за «кремлёвский доклад» Вейпы разрушают ДНК и вызывают рак, – ученые - 23:59 Вейпы разрушают ДНК и вызывают рак, – ученые Экс-футболист "Барселоны" и "Анжи" Это'о покинул "Антальяспор" - 23:52 Экс-футболист Дубов находится в лидирующей группе после 8 туров на шахматном турнире в Гибралтаре - 23:52 Дубов находится в лидирующей группе после 8 туров на шахматном турнире в Гибралтаре Ситуация в зоне АТО находится под контролем украинских военных, — штаб - 23:50 Ситуация в зоне АТО находится под контролем украинских военных, — штаб Драка Сванидзе и Шевченко после споров о Сталине - 23:47 Драка Сванидзе и Шевченко после споров о Сталине Видео: Максим Шевченко и Николай Сванидзе подрались в прямом эфире - 23:42 Видео: Максим Шевченко и Николай Сванидзе подрались в прямом эфире В Украине провели успешные испытания новой крылатой ракеты - 23:38 В Украине провели успешные испытания новой крылатой ракеты Инженерные подразделения Тейковского ракетного соединения отработали разминирование маршрутов - 23:37 Инженерные подразделения Тейковского ракетного соединения отработали разминирование маршрутов движения колонны ПГРК «Ярс» ВАЖНО: СБУ планирует захватить российских военных, посещающих Украину - 23:34 ВАЖНО: СБУ планирует захватить российских военных, посещающих Украину Почему скрывается Кендалл Дженнер и как Missoni запустили идеальную рекламную кампанию - 23:21 Почему скрывается Кендалл Дженнер и как Missoni запустили идеальную рекламную кампанию Проспект Героев Сталинграда, бульвар Дружбы народов и еще 11 улиц Киева могут переименовать - 23:17 Проспект Героев Сталинграда, бульвар Дружбы народов и еще 11 улиц Киева могут переименовать Сенегальский полузащитник Мадике Кан находится на просмотре в ФК "Ахмат" - 23:12 Сенегальский полузащитник Мадике Кан находится на просмотре в ФК
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"