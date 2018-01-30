Пентагон признал превосходство ядерного арсенала РФ и КНР

Пентагон признал российское и китайское ядерное оружие более эффективным, чем американские аналоги, передает ТАСС.

Агентство цитирует заместителя председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Пола Селву, который назвал американский ядерный арсенал «статичным» по сравнению с оружием РФ и КНР.

«Россия и Китай на протяжении последних нескольких лет занимаются созданием новых типов и видов ядерных вооружений — как средств доставки, так и боезарядов, а мы — нет. Это означает, что возможности российского и китайского ядерных арсеналов в действительности улучшаются на фоне наших», — заявил Селва на встрече с группой журналистов.

США работают над созданием двух новых видов атомных боезарядов морского базирования, в частности, ядерной боеголовки малой мощности для подводных лодок и крылатой ракеты морского базирования. С точки зрения Пентагона такая ракета позволит США обеспечить «нестратегическое региональное присутствие», не нарушая норм международного права.

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