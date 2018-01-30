Почему скрывается Кендалл Дженнер и как Missoni запустили идеальную рекламную кампанию

Автор: Софи Лукашевич

Кендалл Дженнер снова удивляет публикациями всех своих инстаграм-подписчиков. Интригующий образ модели, прячущей лицо под широкополой шляпой, вызвал их удивление и одобрение. В таком непривычном для себя образе Дженнер снялась для летней коллекции Missoni 2018.

Несмотря на всю интригу, опытный глаз все же сможет узнать Кендалл по ее силуэту в прозрачно-облегающем платье. На остальных же снимках рекламной кампании заметны характерные для модели образы, например, прозрачные боди и шелковое платье. Анджела Миссони, дизайнер дома, объясняет, что шляпа в данном случае не скрывает лицо героини, а делает ее мистически-загадочной и защищает от знойного солнца, как зонт.

Съемка прошла в государственном заповеднике «Белые пески» в Нью-Мексико.

Необычайные пейзажи дополняют работы художницы Рейчел Хейс — те самые отрезки ткани, которые модель расстилает на песке. Они подчеркивают яркость и одновременную легкость новой коллекции. Такая коллаборация, художника и дизайнера, сделала рекламную кампанию запоминающейся и обсуждаемой, а вот выбор моделей (Кендалл Дженнер и необычного Филипа Розина), кажется уже обеспечил коллекции коммерческий успех.

Missoni







Missoni







Missoni







Missoni







Missoni







Missoni







Missoni