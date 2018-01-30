Починивший дорогу в Курганской области егерь отказался от мирового соглашения

Егерь обжаловал это решение в Челябинский областной суд, и Россельхознадзор пошел на уступки, решив заключить с егерем мировое соглашение, по которому Шарипов должен был провести рекультивацию поврежденного земельного участка. Об этом ЧелябинскСегодня проинформировали в пресс-центре облсуда.

По мнению представителя Шарипова, региональное управление Россельхознадзора по Курганской области является ненадлежащим истцом.

Затем суд приступил к рассмотрению дела по существу. В следствии решение суда Кунашакского района отменено в части требований к Ихтиандру Шарипову. Об этом передает pr-служба Челябинского областного суда.

Между тем профессионалы Россельхознадзора посчитали, что И. Шарипов нанес вред почвам, и попросили возложить на него обязанность провести рекультивацию земельных участков. Замруководителя курганского управления Россельхознадзора Антон Захаров в общении с 74.ru тогда отмечал, что на ликвидацию дороги егерю также потребуются большие средства.

«В начале судебного совещания сотрудники истца пояснили, что текст мирового соглашения с внесенными корректировками ответчик не подписал, Ихтиандр Шарипов же в свою очередь подтвердил, что делать этого не собирается».

Печальная история Ихтиандра Шарипова вышла на всероссийский уровень. Думаю, что дорогу мы убирать не будем.

Решение вступило в законную силу.