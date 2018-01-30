Пограничники задержали в аэропорту «Борисполь» вербовщика террористов

Сегодня пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» в аэропорту «Борисполь» задержали вербовщика террористов, прибывшего в Украину из Анкары.

В пресс-службе Госпогранслужбы сообщают, что задержанный гражданин Кыргызстана, разыскивается «Интерполом» за причастность к террористическим организациям.

В ГПСУ отметили: «Мужчина находится в международном розыске как лицо, которое является вербовщиком боевиков в террористические группировки. Иностранца задержали и передали сотрудникам Нацполиции».

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