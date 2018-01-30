Политическое хамство: в РФ отреагировали на «Кремлевский доклад» США

В Общественной палате России заявили, что включение в санкционный список Минфина США практически всего руководства РФ и крупного бизнеса — это хамское объявление холодной войны.

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Сергей Орджоникидзе считает, что США специально выпустили этот санкционный список накануне президентских выборов. Он добавил: «Я считаю, что это политическое хамство, вмешательство в наши внутренние дела и вмешательство в избирательную кампанию, раз они весь кабмин туда включили… Беспрецедентный случай. Это объявление настоящей холодной войны, причем в хамском исполнении».

При этом он подчеркнул, что в 60–70-е годы в разгар напряженных отношений между двумя державами американская сторона «пофамильно» никого не перечисляла. Политик уточнил: «Теперь и администрация, и представители большого бизнеса. Это специально делается, чтобы сменить режим, что называется. Они наивно полагают, что это возможно. Они не знают нашей истории, не знают, что такое серьезные лишения, которые пережил наш народ, что он вытерпел ради собственной страны. Они этого не понимают, у них другая совершенно психология».

Также, он оговорился, что руководство России лишь упомянуто в данном докладе, а конкретные меры, которые будут применяться, не указаны. Кроме того, Орджоникидзе уточнил: «Видимо, они еще не готовы принять эти меры, но уже угрожают».