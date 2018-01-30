Политик из Калифорнии собирается запретить продажу огнеметов Элона Маска

Не успела затихнуть шумиха по поводу плана Элона Маска (Elon Musk) продать своим сотрудникам огнеметы по 500 долларов, как во вторник был опубликован пост в Twitter в котором Мигель Сантьяго (Miguel Santiago), член государственного собрания Калифорнии, заявил, что намерен ввести запрет на продажу огнеметов. По крайней мере, в штате КалифорнияЗаконность оружия в других 49 штатах США остается открытым вопросом. Тем не менее, Маск подтвердил в Твиттере, что оружие не нарушает законодательство. Поэтому Калифорнии, возможно, придется установить конкретные руководящие принципы, не зависящие от федерального регулирования. Маск предположил, что огнемет будет использоваться в каком-то особом качестве для «The Boring Company», но пока не ясно, что это значит.Сначала Сантьяго подумал, что новость о продаже огнеметов – шутка.«Как и большинство американцев, я в восторге от гения г-на Маска, восхищен его проектами - Тесла, PayPal, SolarCity и Space X. Но хочу напомнить, что президент Трумэн и Стэн Ли научили нас всех: «С великой силой приходит большая ответственность, - написал Саньяго, - Существует много случаев, когда технологии и изобретения приносят пользу обществу, но не доступны для общественности. Мы не позволяем людям покупать военные танки или бронебойные боеприпасы. Я даже не могу придумать проблемы, которые могут решать огнеметы для гражданских».