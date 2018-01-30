Порошенко поблагодарил США за «кремлевский доклад»

Президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность США за новый список представителей российской власти и приближенных к ней олигархов, которые рискуют попасть под санкции.

Порошенко написал на своей странице в соцсети: «Искренняя благодарность Вашингтону за очередную демонстрацию лидерства в противодействии российской агрессии! Рассчитываем на соответствующие решения и со стороны наших европейских партнеров для укрепления общего трансатлантического фронта».

Порошенко выразил мнение, что сила санкций становится все более крепкой и влиятельной, а «накопительный эффект ограничительных мер неизбежно и уверенно ограничивает аппетиты агрессора».

Глава государства добавил: «И так будет, пока в Кремле наконец-то не поймут важность уважения международного права, отказа от вмешательства во внутренние дела суверенных государств и прекращения подрыва демократических институтов. А также пока не произойдет полное восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины!».