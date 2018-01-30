Президентская библиотека в Петербурге оцифрует эмигрантские издания 1920-х годов

Сотрудники Президентской библиотеки в Петербурге переведут в электронно-цифровую форму коллекцию эмигрантских изданий, которые в 20-30-е годы прошлого века печатались в Берлине, Париже, Праге, Харбине, Тяньцзине, Гельсингфорсе (сейчас Хельсинки) и Константинополе. Их предоставит Госархив РФ.

Как рассказали в пресс-службе библиотеки, также будут оцифрованы воспоминания белогвардейцев и эмигрантов — современников революционных событий.

Кроме того, к предстоящему чемпионату мира по футболу в библиотеке будет создана специальная подборку. В частности, в нее войдут оцифрованные материалы Н. И. Травкина, автора справочника «История футбола — Планета Футбол. Путеводитель по странам и континентам».

Всего в 2018 году Президентская библиотека пополнится примерно на 6 миллионов сканов.