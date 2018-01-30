Проспект Героев Сталинграда, бульвар Дружбы народов и еще 11 улиц Киева могут переименовать

На заседании постоянной комиссии Киевсовета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей было согласовано переименование тринадцати улиц. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
Предполагается переименовать следующие улицы:
переулок Михаила Реута — на переулок Памвы Беринди (Печерский район) улицу Семашко — на улицу Николая Павлушкова (Святошинский район)
улицу Гайдара — на улицу Семьи Праховых (Голосеевский район) улицу Петровского — на улицу Василия Щавинского (Деснянский район)
улицу Пугачева — на улицу Академика Ромоданова (Шевченковский район) улицу Новороссийская — на улицу Опришковская (Днепровский район)
улицу Тропинина — на улицу Якубенковская (Шевченковский район) улицу Александра Горовица — на улицу Василия Барки (Соломенский район)
проспект Героев Сталинграда — на проспект Владимира Ивасюка (Оболонский район)
улицу Московскую — на улицу Дмитрия Годзенко (Печерский район)
улицу Маршала Тимошенко — на улицу Николая Кагарлицкого (Оболонский район)
бульвар Дружбы народов — на бульвар Николая Михновского (Печерский район)
Также было предложено изменить написание названий улиц:
улицы Алма-Атинская — на улицу Алматинская (Днепровский район)
улицу Кустанайская — на улицу Костанайская (Голосеевский районн)
переулок Кустанайский — на переулок Костанайский (Голосеевский район).
Депутаты согласовали переименовать переулок Ладо Кецховели в Подольском районе в Воздвиженский переулок.
Ранее сообщалось, что Киевсовет поддержал переименование метро «Петровка».
Фото: Hyser