Проспект Героев Сталинграда, бульвар Дружбы народов и еще 11 улиц Киева могут переименовать

На заседании постоянной комиссии Киевсовета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей было согласовано переименование тринадцати улиц. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Предполагается переименовать следующие улицы:

переулок Михаила Реута — на переулок Памвы Беринди (Печерский район) улицу Семашко — на улицу Николая Павлушкова (Святошинский район)улицу Гайдара — на улицу Семьи Праховых (Голосеевский район) улицу Петровского — на улицу Василия Щавинского (Деснянский район)улицу Пугачева — на улицу Академика Ромоданова (Шевченковский район) улицу Новороссийская — на улицу Опришковская (Днепровский район)улицу Тропинина — на улицу Якубенковская (Шевченковский район) улицу Александра Горовица — на улицу Василия Барки (Соломенский район)проспект Героев Сталинграда — на проспект Владимира Ивасюка (Оболонский район)улицу Московскую — на улицу Дмитрия Годзенко (Печерский район)улицу Маршала Тимошенко — на улицу Николая Кагарлицкого (Оболонский район)бульвар Дружбы народов — на бульвар Николая Михновского (Печерский район)

Также было предложено изменить написание названий улиц:

улицы Алма-Атинская — на улицу Алматинская (Днепровский район)улицу Кустанайская — на улицу Костанайская (Голосеевский районн)переулок Кустанайский — на переулок Костанайский (Голосеевский район).

Депутаты согласовали переименовать переулок Ладо Кецховели в Подольском районе в Воздвиженский переулок.

Ранее сообщалось, что Киевсовет поддержал переименование метро «Петровка».

Фото: Hyser