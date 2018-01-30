Расследовавший вмешательство РФ в американские выборы замглавы ФБР неожиданно ушел в отставку

Первый заместитель главы ФБР США Эндрю Маккейб ушел в отставку сегодня, 29 января, что стало неожиданностью даже для тех, кто ожидал его ухода с должности в марте.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Маккейб был главной мишенью критики со стороны президента США Дональда Трампа по причине участия замглавы ФБР в расследовании вмешательства России в американские президентские выборы в 2016 году.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отметила, что Трамп не был причиной отставки Маккейба.

Источники говорят об отставке замглавы ФБР двояко: и как об общем решении, и как о давлении со стороны.

По словам других источников, директор ФБР Кристофер Рэй сказал Эндрю Маккейбу, что собирает свою собственную команду, в которую тот не входит, и у Маккейба был выбор, остаться в ФБР или нет.