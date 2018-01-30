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Реконструкция вестибюля станции метро «Технологический институт» продлится практически два года


Добавлено: 30 янв 2018 в 20:09, Категория: Политика
Реконструкция вестибюля станции метро «Технологический институт» продлится практически два года

Также совсем скоро будет объявлен конкурс по выбору подрядчика. Приблизительная стоимость работ составляет 1,2 млрд руб. До этого проект реконструкции получил положительное заключение Главгосэкспертизы.

«Необходимость реконструкции вызвана неудовлетворительным сегодняшним состоянием вестибюля станции, который требует обновления ряда конструкций и эскалаторов», — отмечают в КРТИ.

В рамках реконструкции, которая продлится практически два года, поменяют три старых эскалатора, на месте которых появится 4 новых.

Реконструкция вестибюля станции метро «Технологический университет - 1» в Петербурге начнется во втором квартале 2018 года.

Проект реконструкции был спроектирован ОАО «Ленметрогпиротранс». Об этом сказали в пресс-центре комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). Работы продлятся до 2020 г.

«Технологический институт» — единственный действующий кроссплатформенный узел Петербургского метрополитена.

«Технологический институт» входит в единый государственный список объектов культурного наследства регионального значения. Конкурс на проведение работ будет объявлен до середины весны.



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Добавлено: 30 янв 2018 в 20:09, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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