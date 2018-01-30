Рекордсмен ФК "СКА-Хабаровск" по числу матчей Крымский покинул пост в клубе

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Владимир Крымский покинул пост технического директора "СКА-Хабаровска", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Как отмечается в сообщении, Крымский, являющийся рекордсменом "СКА-Хабаровска" по числу проведенных матчей, ушел из клуба по семейным обстоятельствам.

"Мне очень жаль покидать родной мне клуб. Но так сложилась жизнь… Конечно же, я всегда буду следить за успехами СКА и желаю ему новых побед и достижений. Верю, что пришедшие на смену нам, ветеранам, люди достойно продолжат славные армейские традиции", - заявил Крымский.

Крымский начал заниматься в детско-юношеской школе футбольного клуба в 1965 году, за основную команду дебютировал в 16 лет. За 16 сезонов в СКА он провел 489 матчей, что является клубным рекордом. В 1985 году Крымский, игравший на позиции полузащитника, завершил профессиональную карьеру, но продолжил выступать на любительском уровне. С 1988 по 1995 год был тренером, затем стал начальником команды. В 2012 году занял должность технического директора клуба.

"Для меня вы всегда были олицетворением профессионализма и доброты. С вами была связана вся моя спортивная жизнь, начиная с того момента, когда я только пришел в СКА. Когда я стал начальником команды, вы вновь передали мне свой опыт. Я всю жизнь учился у вас", - заявил генеральный директор клуба Алексей Кандалинцев.

По итогам сезона-2016/17 "СКА-Хабаровск" впервые в истории вышел в Российскую футбольную премьер-лигу. После 20 туров хабаровчане занимают последнее место в турнирной таблице, имея в своем активе 12 очков.