Обнародованный Белым домом «кремлевский доклад» — это начало конца правления президента РФ Владимира Путин.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили выразил уверенность, что он скоро наступит конец путинского режима. Он высказал мнение, что это произойдет уже в ближайшие пару лет.

Он добавил: «Я знаком со многими участниками списка лично и точно знаю, что они будут пытаться слить хозяина. Так что с сегодняшнего дня, когда Путин будет их обзванивать, они будут уклоняться от встреч под разными предлогами, и придется ВВ пить в одиночку».