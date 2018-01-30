Санкции против России могут выстрелить в минус Украине, - СМИ

Любые договоренности об Украине без участия Украины вызывают больше вопросов, чем ответов. Это говорит о потере субъектности нашего государства. Переговоры за нашей спиной будут отражать интересы переговорщиков, а не нашего государства.Об этом сайту «24» рассказал юрист-международник Геннадий Друзенко, комментируя встречу Волкера и Суркова.Эксперт выражает достаточно пессимистическое отношение к миротворцам. По его словам, сам механизм их введения предусматривает согласие России как постоянного члена Совбеза ООН. Поэтому миротворцев или не будет, или будут на российских условиях. Украина же не будет иметь критического голоса, поскольку не входит в Совбез. Кроме того, отмечает Друзенко, миротворцы - большая процедура, которая требует миллиардного финансирования, и в любой момент при голосовании в Совбезе Россия может найти сотни поводов для блокирования этого решения."Усиление санкций - в наших интересах, потому что мы не готовы воевать против России. Но санкции могут выстрелить как в плюс, так и минус. К перевыборам Путина в марте на фронте не будет существенного обострения. Но, если США выстрелят санкциями в феврале по окружению Путина, то может наступить тот предел, когда уже после президентских выборов в Кремле почувствуют, что они выигрывают из-за эскалации конфликта. Тогда потребуются не только "Джавелин", а все, что у нас есть ", - подчеркнул Геннадий Друзенко.Поэтому, считает юрист-международник, пока продолжается топтание на месте.