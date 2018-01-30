Сенегальский полузащитник Мадике Кан находится на просмотре в ФК "Ахмат"

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Сенегальский полузащитник Мадике Кан прибыл на просмотр в "Ахмат", сообщается на официальном сайте чеченского футбольного клуба.

"Ахмат" во вторник начал второй учебно-тренировочный сбор в турецком Белеке.

"Во вторник в расположение грозненского клуба прибыл сенегальский футболист Эль Хадж Мадике Кан. На своей родине 21-летний футболист играет за команду "Джараф", которая выступает в премьер-лиге. Он играет на позиции опорного полузащитника", - говорится в сообщении "Ахмата".

Клуб из Грозного после 20 туров с 26 очками занимает седьмое место в чемпионате России.