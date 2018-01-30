«В итоге этих враждебных действий никто из украинских военнослужащих не пострадал», — отмечают в штабе.

«Выражаем сожаления родным и близким защитника, который отдал жизнь за мирное будущее Украины», — говорится в заявлении пресс-службы.

Об этом передает пресс-служба штаба АТО.

В итоге вражеского обстрела один защитник Украинского государства был смертельно ранен.

Как информирует пресс-служба АТО, не менее суток на линии соприкосновения продолжался режим предотвращения огня, но полного соблюдения перемирия достигнуть не удалось, передает Depo.

Режим предотвращения огня в зоне АТО продлился чуть не менее суток.

Во вторник в обеденное время боевики ОРДО возобновили огневые провокации и нарушили режим тишины. «С самого начала суток зафиксирован 1 обстрел со стороны захватчиков», — сообщается в заявлении.

За минувшие сутки террористы т.н. «ДНР» только раз открывали огонь по позициям украинских сил.

На Донецком направлении в течении сорока 5-ти минут недруг вел обстрелы опорных пунктов у Камянки.