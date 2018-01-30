«В итоге этих враждебных действий никто из украинских военнослужащих не пострадал», — отмечают в штабе.
«Выражаем сожаления родным и близким защитника, который отдал жизнь за мирное будущее Украины», — говорится в заявлении пресс-службы.
Об этом передает пресс-служба штаба АТО.
В итоге вражеского обстрела один защитник Украинского государства был смертельно ранен.
Как информирует пресс-служба АТО, не менее суток на линии соприкосновения продолжался режим предотвращения огня, но полного соблюдения перемирия достигнуть не удалось, передает Depo.
Режим предотвращения огня в зоне АТО продлился чуть не менее суток.
Во вторник в обеденное время боевики ОРДО возобновили огневые провокации и нарушили режим тишины. «С самого начала суток зафиксирован 1 обстрел со стороны захватчиков», — сообщается в заявлении.
За минувшие сутки террористы т.н. «ДНР» только раз открывали огонь по позициям украинских сил.
На Донецком направлении в течении сорока 5-ти минут недруг вел обстрелы опорных пунктов у Камянки.