Собянин: участники программы реновации в столице РФ смогут увеличить свою жилплощадь

Сумму рассчитают, исходя из рыночной стоимости недвижимости. Для отдельных участников программы Фонд реновации может увеличить скидку. Тем самым, участникам первых этапов программы улучшить условия проживания в ее рамках будет существенно труднее.

При всем этом совокупная площадь квартиры не должна превышать 100 квадратных метров.

По утверждению вице-мэра, формула расчета размера доплаты утверждена руководством столицы, а регламент, принятие которого даст возможность москвичам за дополнительную оплату со скидкой улучшить свои жилищные условия, должен будет утвердить совет Фонда реновации. Все зависит от цены, которая будет предложена. Поручение о разработке порядка доплат дал московскому руководству мэр Сергей Собянин. Идет речь о дополнительных квадратных метрах, ежели люди хотят купить дополнительную квартиру либо расширить площадь предоставляемой квартиры.

Он добавил, что этот порядок будет корректироваться. Такую информацию сказал сегодня, во вторник, 30 января, Марат Хуснуллин, вице-мэр города.

О готовящейся программе сноса хрущевок Собянин объявил на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 21 февраля прошлого 2017-ого. Многие знакомые думали по поводу докупки метров, так как метры все-таки будут выдаваться по жилой площади, не по общей. Первые дома специально для программы реновации планируется построить на протяжении 3-х лет. «Однако с чего-то нужно начинать», — приводит слова главы города АГН «Москва».