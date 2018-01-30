Совбез ООН предупредили об остром дефиците продовольствия на Украине

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Организации Объединенных Наций (ФАО) и Всемирная продовольственная программа (ВПП) подготовили для Совета безопасности ООН доклад о дефиците продуктов питания на территории Украины.

Кроме того, в документе ФАО уточняется, что с нехваткой еды также столкнулись в Афганистане, Бурунди, Республике Гаити, Гвинее-Бисау, Демократической Республике Конго, Ираке, Либерии, Ливане, Мали, Сирии, Сомали, Судане, Центральноафриканской Республике и на трансграничной территории на озере Чад. По данным ФАО, наиболее тяжелое положение с продовольственными товарами в Йемене и Южном Судане.

Авторы доклада резюмировали, что дефицит продовольствия в странах, пострадавших в результате конфликтов, продолжает усиливаться, что означает, что «гуманитарные усилия по оказанию помощи и поддержке средств к существованию остаются жизненно важными».